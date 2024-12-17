В Брянском районе отремонтировали трассу по нацпроекту

В Брянском районе отремонтировали трассу «Подъезд к Свень-Транспортной» по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В этом году в Брянском районе в порядок привели автодорогу «Подъезд к Свень-Транспортной». Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» отремонтировала 1,4 километра трассы.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и сделали съезды. Старое барьерное ограждение убрали. На его место установил новое. Вдоль тротуаров установили пешеходное ограждение. В завершении специалисты установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».