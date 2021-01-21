В Дятьковском районе водителя «ВАЗ-21214» госпитализировали после тройного ДТП

20 января около 12:00 на 18 км автодороги «Дятьково-Бытошь» в Дятьковском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214», двигаясь со стороны поселка Ивот в сторону деревни Сельцо, при буксировке автомобиля «ВАЗ-21043» на гибкой сцепке (5 метров) под управлением 44-летнего водителя, не справивлся с управлением и выехал на «встречку».

Далее отечественная машина столкнулась с автомобилем MAN с прицепом под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214» госпитализирован с множественными травмами.

Ранее в Карачевском районе пассажирка «ГАЗ-3307» пострадала после съезда в кювет.