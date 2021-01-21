В Карачевском районе пассажирка «ГАЗ-3307» пострадала после съезда в кювет

20 января около 08:04 на 6 км автодороги «Карачев-Пальцо-Одрино» в Карачевском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

20-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3307», двигаясь со стороны города Карачева в направлении села Одрино, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка получила закрытый перелом правой плечевой кости и ушибленную рану лба.

Ранее молодой парень на иномарке сбил пенсионерку на «зебре» в Брянске.