В Мглинском районе молодого парня лишили водительских прав за нетрезвое вождение

По информации прокуратуры Мглинского района, 21-летний местный житель признан виновным в пьяном вождении авто.

Молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был оштрафован с лишением водительсикх прав.

Несмотря на это, нарушитель вновь сел за руль в пьяном состоянии.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.