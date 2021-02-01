В Мглинском районе пьяный водитель Ford Mondeo насмерть сбил велосипедиста
31 января около 18:40 на 43 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Мглинском районе, сообщает УМВД России по Брянской области.
Пьяный 33-летний водитель автомобиля Ford Mondeo ехал со стороны города Мглина в сторону деревни Ветвлевка и сбил 60-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте.
Ранее в Почепском районе 4-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками.
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