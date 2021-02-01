Город32

В Почепском районе 4-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками

2021, 01 февраля 12:03 На дорогах
В Почепском районе 4-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками
Источник фото

31 января около 15:30 на 5 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Почепском районе, сообщает УМВД России по Брянской области.

48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210740», двигаясь на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Getz под управлением 25-летней девушки-водителя.

В результате ДТП 25-летняя автоледи получила ушибленные раны обоих коленных суставов и ушиб грудной клетки слева. А 4-летняя пассажирка Hyundai Getz получила ушибленную рану волосистой части головы.

Напомним, в Севске женщину-пешехода госпитализировали после ДТП на улице Советской.

Читайте также
В Брянске осудят пьяного водителя из-за смерти пассажира в ДТП
01 февраля 19:30
В Брянске осудят пьяного водителя из-за смерти пассажира в ДТП
В Брянске трое «закладчиков» наркотиков получили тюремный срок
01 февраля 18:30
В Брянске трое «закладчиков» наркотиков получили тюремный срок
Пьяный житель Брянского района получил тюремный срок за смертельное ДТП
01 февраля 16:09
Пьяный житель Брянского района получил тюремный срок за смертельное ДТП
В Брянской области ожидается гололедица на дорогах 2 февраля
01 февраля 15:09
В Брянской области ожидается гололедица на дорогах 2 февраля

Новости регионов

01.02.2021 13:23
В Смоленске прошли соревнования по фигурному катанию
Городские соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера Юлии Лариной – они заняли весь пьедестал: золотую медаль завоевала Карина Сурикова, серебряную – Анастасия Масленкова, бронзовую – Василиса Макеенкова. В специальной программе победила Злата Буря из общества «Динамо». В соревнованиях среди самых юных спортсменов лучшими стали
31.01.2021 15:45
Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля
Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и
31.01.2021 15:41
Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей
Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам
31.01.2021 15:12
В Смоленске обнаружили фальшивую купюру
Денежная купюра номиналом 1 тысяча рублей с признаками подделки была обнаружена при пересчёте денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Купюра поступила из филиала сети телекоммуникационной компании, расположенной на территории Смоленска. В настоящее время фальшивый денежный знак изъят
30.01.2021 15:53
В Смоленск поступили новые автобусы
29 января в город прибыла первая партия из 5 автобусов. Всего ожидается 20 единиц. Технику для нашего города на безвозмездной основе предоставляет ГУП «Мосгортранс». В этот раз парк муниципальной «Авотоколонны» пополнится 20 единицами «Лиаз» 2011 года выпуска. Автобусы большой вместимости, низкопольные, оснащены видеокамерами наблюдения как внутри салона, так и снаружи. Кроме этого устройствами для заезда
30.01.2021 11:34
Огонь повредил мебель в квартире в Ярцеве
В 15:57 29 января 2021 года в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на проспекте Металлургов в Ярцеве. На место вызова выехали две пожарные машины. По прибытии к месту вызова информация о возгорании квартиры подтвердилась. В результате пожара квартира повреждена огнём, закопчена прродуктами горения. Причина и ущерб устанавливаются.

Актуальные темы

Происшествия
Пожарные спасли из огня жителя Жуковского района Брянской области
Общество
С дорог Брянска вместе со снегом сходит асфальт (ВИДЕО)
Общество
В организаторе брянского протеста опознали воровку
Общество
В брянской больнице умер пенсионер, доставленный санавиацией из Суземки
Происшествия
В Брянске нашли погибшим пропавшего мужчину

Новости партнёров

Особенности социальной рекламы
Особенности социальной рекламы

Социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства. В статье 10 Федерального закона «О рекламе» поясняется, что рекламодателями в этих случаях могут выступать физические и юридические лица,  органы государственной власти, муниципальные органы, органы местного самоуправления. Основные направления такой  рекламы – социальная поддержка и защита граждан, информирование и помощь при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды, культурных ценностей и так далее.

Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»

Криминальный ретродетектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли, победитель фестиваля СanneSeries — шведский сериал «Партизан» и новые серии документального проекта «Девяностые» — главные эксклюзивные премьеры цифрового видеосервиса Wink, которые можно будет посмотреть уже в феврале.

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ.

В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана
В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы в 2020 году. Все ее ключевые показатели выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых значений.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.