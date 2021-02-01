В Почепском районе 4-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками

31 января около 15:30 на 5 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Почепском районе, сообщает УМВД России по Брянской области.

48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210740», двигаясь на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Getz под управлением 25-летней девушки-водителя.

В результате ДТП 25-летняя автоледи получила ушибленные раны обоих коленных суставов и ушиб грудной клетки слева. А 4-летняя пассажирка Hyundai Getz получила ушибленную рану волосистой части головы.

Напомним, в Севске женщину-пешехода госпитализировали после ДТП на улице Советской.