В посёлке Большое Полпино отремонтируют улицу

В этом году в посёлке Большое Полпино отремонтируют дорогу на улице Кирпичной. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска на это год запланирован капремонт дороги по улице Кирпичной. Она вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Подрядчику предстоит привести порядок 1,236 километра дороги. Там уложат новый асфальт, сделают освещение и построят тротуар.