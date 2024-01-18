В посёлке Большое Полпино отремонтируют улицу
В этом году в посёлке Большое Полпино отремонтируют дорогу на улице Кирпичной. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска на это год запланирован капремонт дороги по улице Кирпичной. Она вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги».
Подрядчику предстоит привести порядок 1,236 километра дороги. Там уложат новый асфальт, сделают освещение и построят тротуар.
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