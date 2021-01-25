В Советском районе Брянска столкнулись два автобуса

22 января около 18:15 на улице Авиационной в Советском районе Брянска произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

34-летний водитель автобуса «‎ЛИАЗ 429260», двигаясь по улице Авиационной в крайней левой полосе от улицы Крахмалева в сторону улицы Р. Брянского, не соблюдал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «‎ЛИАЗ 429260» под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП 60-летняя и 38-летняя пассажирки автобуса -получили травмы разной степени.

Напомним, в Жуковском районе водителя «ВАЗ-21101» госпитализировали после съезда в кювет.