В Жуковском районе водителя «ВАЗ-21101» госпитализировали после съезда в кювет

24 января около 07:35 на 5 км автодороги «Жуковка – Косилово» в Жуковском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101», двигаясь со стороны города Жуковка в направлении деревни Косилово, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и ссадинами лица и кистей.