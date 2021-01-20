В Суражском районе пассажирка отечественного авто госпитализирована после ДТП

19 января около 19:00 на 2 км автодороги «Старая Кисловка-Новая Кисловка» в Суражском районе произошла авария, сообщает УМВД России по Брянской области.

28-летняя женщина-водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь со стороны деревни Старая Кисловка в сторону деревни Новая Кисловка, не справилась с управлением и съехала с дороги, врезавшись в дерево.

В результате ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля LADA Granta госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, компрессионным переломом тела 4 и 5 позвонков грудного отдела позвоночника и ушибом таза.