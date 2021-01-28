В Выгоничском районе произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

27 января около 23.00 на 24 км автодороги «Брянск-Новозыбков» в Выгоничском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

53-летний водитель автомобиля Volvo FH TRUCK 4X2 с полуприцепом, двигаясь со стороны Брянска в сторону Новозыбкова, потерял контроль над управлением авто и выехал «на встречку», где столкнулся с полуприцепом тягача Volvo FH TRUCK 6X2 под управлением 28-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля Volvo FH TRUCK 4X2 от полученных травм скончался на месте.

Напомним, пешехода госпитализировали после ДТП на улице Ново-Советской в Брянске.