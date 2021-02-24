В выходные на брянских дорогах не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

Длинные выходные оказались в регионе безаварийными.

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за минувшие выходные, 21-23 февраля.

По данным ГИБДД, за прошедшие трое суток в Брянской области не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими.

В областном центре, напомним, только в День защитника Отечества полицейские выявили шесть пьяных водителей.