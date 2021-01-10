В Жуковском районе спасатели помогли выбраться пострадавшему в ДТП из авто

9 января в 17:33 на трассе Р-120 в Жуковском районе столкнулись два автомобиля, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

Еще один житель смолянин стал жертвой коронавируса На территории Смоленской области коронавирус подтвердился еще у 154 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 10 января. За прошедшие 24 часа 39 человек полностью прошли лечение и выписались из больницы. За минувшие сутки от коронавирусных осложнений умер еще один человек. Так, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 18 628 жителей региона. 14275 человек прошли лечение

Смолян ожидает похолодание 10 января Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала смолянам, какая погода их ожидает 10 января. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -8°C…-13°C, днем -6°C…-11°C. В Смоленске: ночью -10°C…-12°C, днем

Житель Велижского района подозревается в угоне легковушки У жителя Псковской области угнали легковушку «УАЗ» в Велижском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина приехал в гости к своим родственникам в деревню Велижского района. Легковушку он припарковал возле дома, но оно закрыто не было, ключи находились в замке зажигания. На следующее утро мужчина обнаружил пропажу своего автомобиля и обратился в полицию.

Несколько часов пожарные тушили горящую дачу в Смоленском районе За один день на Смоленщине произошло четыре пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Один из пожаров произошел во втором часу дня в дачном доме в СНТ «Искра» в Смоленском районе. Хозяев дома не было, а пожар заметили соседи. Прибывшим пожарным удалось не допустить распространение

Еще один смолянин умер от коронавирусных осложнений Смоленский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил данные о ситуации в регионе сегодня, 8 января. В течение последних 24 часов в Смоленской области умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперштаба. Всего за время распространения вируса в регионе умерли 354 человека, заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 155