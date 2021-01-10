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В Жуковском районе спасатели помогли выбраться пострадавшему в ДТП из авто

2021, 10 января 13:25 На дорогах
В Жуковском районе спасатели помогли выбраться пострадавшему в ДТП из авто
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9 января в 17:33 на трассе Р-120 в Жуковском районе столкнулись два автомобиля, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту ДТП выехали пожарные, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В результате аварии есть пострадавшие. Спасатели проводили работы по деблокированию пострадавшего.

Вчера в селе Влазовичи Суражского района сгорел жилой дом.

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