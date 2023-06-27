Велосипедистка попала под машину в Брянске

52-летняя велосипедистка попала под колёса иномарки на парковке в Брянске. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

В районе дома 54 «А» корпус 2 по проспекту Станке-Димитрова в Брянске произошла авария.

53-летняя женщина-водитель на Nissan Tiida ехала по парковке задним ходом и сбила велосипед марки OUTLEAP. 52-летнюю велосипедистку после оказания помощи отпустили домой с назначением лечения.

Полиция проводит проверку.