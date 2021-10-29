Во время локдауна на брянских дорогах будут ловить пьяных водителей

В регионе пройдет два мероприятия «Нетрезвый водитель».

29 октября в Брянской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно продлится до 31 октября.

Также, сообщает областная ГИБДД, проверки продолжатся во время локдауна. Дежурить на дорогах области полицейские будут с 4 по 7 ноября.

Цель мероприятия – пресечение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения. С начала 2021 года в Брянской области зарегистрировано 60 ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых 23 человека погибли и 63 человека получили травмы.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 октября – 7 ноября объявили в Брянской области нерабочими днями.