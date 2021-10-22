Брянскую область закроют на недельный карантин

Работать в обычном режиме будут только продуктовые магазины и аптеки.

Правительство Брянской области сообщила подробности грядущего локдауна, который продлится с 30 октября по 7 ноября. Соответствующие изменения внесены в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области».

На время недельного карантина, связанного с четвертой волной коронавируса, приостановят работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятия общепита, в том числе в парках культуры и отдыха. При этом предприятиям разрешат обслуживание на вынос и доставку заказов.

Также закроются объекты розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, продуктовых магазинов и торговых точек с непродовольственными товарами первой необходимости. Возможность дистанционной торговли сохранится.

В течение недели будет запрещена работа организаций и ИП, оказывающих бытовые услуги. Закроются салоны красоты, массажные, косметические и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры театры, музеи и выставки, а также детские игровые комнаты, в том числе в торговых центрах.

Напомним, регионам разрешено продлить количество нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 15 ноября в Брянской области введут систему QR-кодов.