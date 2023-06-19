Водитель и пассажирка пострадали в аварии в Севске

40-летний водитель и 27-летняя пассажирка попали в больницу после аварии в Севске. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла в районе улицы Советской города Севска. 40-летний водитель не справился с управлением Audi 100. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и его 27-летняя пассажирка с травмами попали в больницу. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался.

Полиция проводит проверку по факту аварии.