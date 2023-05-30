Водитель лишился руки в аварии на брянской трассе

Авария произошла на 104 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 48-летний водитель на Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Atego. Грузовик съехал в кювет.

Квест по безопасности провели железнодорожники для смоленских школьников Сегодня в средней школе №24 г. Смоленска железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели интерактивный квест в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», направленной на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Ребята с интересом выполняли различные задания, которые позволили им больше узнать о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о важности соблюдения правил

22 – 28 мая Что нужно знать о предварительном голосовании? Смоляне могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Кандидаты, которых выберут жители, и будут представлять партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу в сентябре. Что такое предварительное голосование? «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению смолян.

Дорожные знаки Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по