Водитель сломал позвоночник в Дубровском районе

49-летний водитель сломал позвоночник в ДТП на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 12 км автодороги «Дубровка-Вязовск-Голубея» в Дубровском районе произошла авария. 49-летний водитель на Kia Sportage не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет.

Водителя госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника. Полиция проводит проверку по факту аварии.