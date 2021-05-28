Водителей обвинили в заторах при ремонте улицы Объездной в Брянске (ВИДЕО)

Двор по улице Советской оградили от нарушителей бетонными блоками.

Из-за расширения дороги по улице Объездной в Советском районе в Брянске существенно осложнилась дорожная обстановка.

Напомним, движение и парковку на ремонтируемом участке полностью закрыли до 21 июня. Водителям предложили использовать объездные пути по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской.

Однако автомобилисты, включая водителей маршруток, принялись массово сокращать путь по дворам домов № 103 по улице Советской и № 86 по улице Костычева. Неделю назад здесь установили знаки «Жилая зона», но и они не улучшили ситуацию. Жители улицы Советской пожаловались на большой поток машин и пробки.

«На ограниченном пространстве придомовой территории в часы пик начали образовываться дорожные заторы», – прокомментировали в городской администрации.

В качестве вынужденной меры по предложению ГИБДД двор дома № 103 по улице Советской оградили бетонными блоками. Их демонтируют в июне после снятия ограничений по улице Объездной. У жильцов сохранилась возможность подъезда к дому, но не сквозного, а с каждой из двух сторон по отдельности.

При этом местные жители сообщают, что многие водители игнорируют и заграждения, объезжая их по газону.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства и еще раз попросили объезжать улицу Объездную по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской согласно ПДД.