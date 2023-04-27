Водителя с поддельными правами задержали брянские полицейские

Инспекторы задержали в Брянске 58-летнего водителя с поддельными правами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдельного батальона в Брянске остановили автомобиль Audi. За рулём был 58-летний житель Дятьковского района. Ин пекторы проверили предъявленное мужчиной водительское удостоверение по ведомственным базам и узнали, что оформлено оно на другого человека.

Полицейским нарушитель признался, что неоднократно пытался получить права, но не смог сдать теоретическую часть экзамена. В интернете он нашёл объявление о продаже документа. После оплаты он получил по почте посылку с фальшивыми правами.

Возбуждено уголовное дело.