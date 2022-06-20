За неисправные фонари глава села в Выгоничском районе получила штраф

Освещение на дороге восстановили.

Глава сельской администрации в Выгоничском районе оштрафовали за неисправные фонари вдоль дороги.

Нарушения выявила прокуратура. На автомобильной дороге на улице Николая Денисова в деревне Орменка не было освещения. На установленных столбах не горели светильники.

После представления прокуратуры электричество починили. А главу сельской администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей.