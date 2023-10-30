За сутки инспекторы задержали 36 нарушителей на перекрёстках в Брянске

За сутки инспекторы ДПС задержали 36 водителей и пешеходов, нарушивших правила на перекрёстках в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянске прошла операция «Перекресток». За сутки стражи порядка пресекли 36 нарушений Правил дорожного движения на оживлённых перекрёстках областного центра.

Так, семь водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестков. Ещё трое проехали на красный свет. А семь автомобилистов не пропустили пешеходом.

Ещё 19 административных материалов инспекторы составили на 19 пеших участников дорожного движения.