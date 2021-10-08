Завершен капремонт дороги до Теменичей

В месте примыкания с федеральной трассой планируют построить развязку.

Завершился капитальный ремонт участка дороги от Брянск – Смоленск – Теменичи. Как сообщает региональное правительство, на участке ремонта уложили два слоя асфальта, отремонтировали водопропускные трубы, остановочные площадки и автопавильоны, установили новые дорожные знаки и обновили съезды.

На пешеходных переходах появилось автономное освещение. Также дорожники возвели почти 400 метров тротуаров в границах Меркульево. На дорогу нанесли разметку из долговечных материалов.

В общей сложности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 3,84 километра дороги.

Проект совмещен с реконструкций федеральной трассы. В месте примыкания дороги Брянск – Смоленск – Теменичи с федеральной трассой Р-120 Орел – Брянск – Смоленск планируют построить транспортную развязку.