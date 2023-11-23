В Брянске отремонтировали тридцатую в этом году дорогу

В Брянске завершился капремонт 30-й в этом году дороги. Об этом сообщили в городской администрации.

Подрядчик «СпектрБрянскСтрой» завершил капитальный ремонт дороги на улице Воровского в областном центре. Она стала тридцатой отремонтированной магистралью в этом году в Брянске.

Рабочие обновили участок в 308 метров от улицы Академика Королева до улицы Гоголя. Сначала специалисты «Брянсккоммунэнерго» переложили теплотрассу. Затем подрядчик обновил покрытие проезжей части и построил широкие тротуары, а также сделал искусственные неровности, поставил знаки и нанёс разметку. Освещают улицу 14 светодиодных фонарей.

«Дорога очень удобная для маломобильных групп населения как на колясках с ручным приводом, так и на электрических. Высота заезда на пандус везде соблюдена — не выше полутора сантиметров. Я проехал из конца в конец и никаких замечаний не возникло», — отметил член всероссийского общества инвалидов Брянской области Александр Силаев.

Межведомственная комиссия не выявила серьезных недостатков в ремонте. «СпектрБрянскСтрой» предстоит лишь убрать мусор и подсыпать обочины грунтом.