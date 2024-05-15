Улицу Деснинский спуск в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региоаноьоном управлении автодорог.

В Бежицком районе города Брянска в порядок приведут дорогу на улице Деснинский спуск. Она вошла в план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация ООО «М-строй» отремонтирует 1,4 километра дороги на протяжении все улицы. Специалисты заменят асфальт, починят инженерные сети, построят тротуары и установят фонари. В завершении на проезжую часть нанесут разметку, поставят знаки, а территорию вокруг благоустроят.

Капитальный ремонт начнут в конце мая.