Женщина получила травму головы в аварии с «КАМАЗом» на брянской трассе

Женщина-водитель травмировала голову в ДТП с «КАМАЗом» на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 144 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Белоруссия» в Брянском районе. 59-летний водитель на «КАМАЗе», чтобы избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, выехал на встречную полосу. Грузовик врезался в Kia Rio под управлением 34-летней женщины-водителя. Легковушку выбросило на Lada, которая двигалась за «КАМАЗом».

В ДТП женщина-водитель иномарки получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица. Её отпустили домой с назначением лечения.

По факту аварии полиция проводит проверку.