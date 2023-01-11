Женщина попала в больницу после аварии на брянской трассе
Пассажирка иномарки травмировала голову в аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
На 6 километре автодорог Стародуб-Ломаковка произошла авария. 39-летний водитель за рулём Volkswagen Transporter при выезде с опасного поворота не справился с управлением. Фургон улетел в кювет и перевернулся.
32-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Женщину госпитализировали.
Обстоятельства аварии выясняют стражи порядка.
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