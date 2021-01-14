Депутаты разных уровней попались на декларировании недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Прокуратура Клетнянского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства и уличила депутатов на уровнях района, райцентра и сельских поселений в декларированни недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Как сообщает областная прокуратура, проверка показала, что 10 лепутатов разных уровней в Клетнянском районе залекларировали невреные сведения о собственных доходах, имуществе и обяхательствах имущественного характера и доходах, имуществе и обязательствах своих близких родственников. В частности, в декларации не попали сведения о принадлежащих депутатам их их близким недвижимости, земле, гидротехнических сооружениях и транспортных средствах.

По итогам проверки надзорное ведомство вынесло представления властям района и сельских поселений в его составе об устранении выявленных нарушений.