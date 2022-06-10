20 брянских предприятий наградили за помощь Донбассу

Коллективам вручили благодарственные письма главы города.

В Брянской городской администрации коллективы 20 предприятий и организаций наградили благодарственными письмами главы Брянска за гуманитарную помощь, собранную для жителей Донбасса.

«Спасибо за ваше милосердие, неравнодушие, сострадание к людям, которые сейчас особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Вместе нам удалось сделать поистине большое и благородное дело», – говорится в письме, подписанном Мариной Дбар.

Брянск одним из первых откликнулся на сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Промышленные предприятия и организации Брянска приняли активное участие в сборе жизненно важных вещей и продуктов. Собрано более 11 тонн гуманитарного груза.

В числе награжденных – АО «ПО «Бежицкая сталь»; ООО «Амкодор-Брянск»; АО «УК «Брянский машиностроительный завод»; АО «Брянский автомобильный завод»; ПАО «Брянский арсенал»; АО «192 ЦЗЖТ»; ООО «Научно-производственное предприятие «Цифрал»; ООО «Сталь-Трейд»; ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»; ОАО «Брянский гормолзавод»; ООО «Брянский завод красок»; АО «Специализированный застройщик «Комплект»; ООО «КВАДР»; ООО «Строительное монтажное управление «Строитель-Сервис»; ООО «Специализированный застройщик «Строй-Надежда»; ООО «Брянский камвольный комбинат»; ООО «Специализированный застройщик «Брянская строительная компания»; филиал ОАО «Газэнергосервис» ООО «Брянский завод «Турборемонт»; ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов».