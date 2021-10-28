Агафонову и Бардукова утвердили в статусе замов брянского губернатора

Назначение состоялось на очередном заседании облдумы.

Депутаты Брянской областной Думы утвердили в статуте заместителей губернатора Ирину Агафонову и Андрея Бардукова. От приставок «врио» их избавили на очередном, 35-м заседании регионального парламента.

Не утвержденными на постоянной основе пока остаются Николай Лучкин, Татьяна Кулешова и Олег Набока. Как сообщает телеграм-канал «Помощник губернатора 2.0», их кандидатуры не выносили на утверждение, «походят еще на «испытательном сроке».

«Лучкин вообще больше года в этом статусе «врио». Пока, видимо, не заслужил. Хотя старается! Кулешова пусть тоже наладит сначала нормальную работу в своей вотчине, прежде всего в образовании и культуре», – отмечают авторы канала.