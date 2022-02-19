Алексей Тимошков ополчился на микрофинансовые организации (ВИДЕО)

Лидер брянских справедливороссов Алексей Тимошков на пресс-конференции рассказал, что его партия предлагает запретить микрофинансовые организации.

Вначале руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» рассказал, как популярны услуги МФО. За три месяца прошлого года граждане России взяли микрокредитов на 170 миллиардов рублей, а к октябрю – уже более 240 миллиардов. Но 8,6% заемщиков просрочили платежи.

Тимошков уверен, что причина – в сверхвысоких процентах на заем и считает такие проценты «узаконенным грабежом».

Поскольку по статистике основная масса клиентов МФО берет в долг сумму порядка 30 тысяч рублей, альтернативу справедливоросс видит в предложенном «Справедливой Россией» справедливом базовом доходе. Партия предлагает всем гражданам России – вне зависимости от достатка – выплачивать по10 тысяч рублей. В результате семья из трех человек будет получать 30 тысяч. А, значит, рассуждает Тимошков, и микрокредит не понадобится.

Озвучил Алексей Николаевич и другие предложения – заставить банки выдавать микрокредиты по упрощенной схеме и под процент, близкий к ставке рефинансирования Центробанка.

Удастся ли партии реализовать весь комплекс предложенных мер, пока не ясно, но закон о запрете МФО скоро будет направлен на обсуждение Госдумы.