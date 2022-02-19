Алексей Тимошков ополчился на микрофинансовые организации (ВИДЕО)

Лидер брянских справедливороссов Алексей Тимошков на пресс-конференции рассказал, что его партия предлагает запретить микрофинансовые организации.
Вначале руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» рассказал, как популярны услуги МФО. За три месяца прошлого года граждане России взяли микрокредитов на 170 миллиардов рублей, а к октябрю – уже более 240 миллиардов. Но 8,6% заемщиков просрочили платежи.
Тимошков уверен, что причина – в сверхвысоких процентах на заем и считает такие проценты «узаконенным грабежом».
Поскольку по статистике основная масса клиентов МФО берет в долг сумму порядка 30 тысяч рублей, альтернативу справедливоросс видит в предложенном «Справедливой Россией» справедливом базовом доходе. Партия предлагает всем гражданам России – вне зависимости от достатка – выплачивать по10 тысяч рублей. В результате семья из трех человек будет получать 30 тысяч. А, значит, рассуждает Тимошков, и микрокредит не понадобится.
Озвучил Алексей Николаевич и другие предложения – заставить банки выдавать микрокредиты по упрощенной схеме и под процент, близкий к ставке рефинансирования Центробанка.
Удастся ли партии реализовать весь комплекс предложенных мер, пока не ясно, но закон о запрете МФО скоро будет направлен на обсуждение Госдумы.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию