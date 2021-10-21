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Алевтина Андреева возглавила аппарат администрации Брянска

2021, 21 октября 08:30 Политика
Алевтина Андреева возглавила аппарат администрации Брянска
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В мэрии произошли очередные кадровые перестановки.

В Брянской городской администрации произошли кадровые перестановки после увольнения руководителя аппарата Антона Вербицкого.

Как сообщает мэрия, на должность руководителя аппарата городской администрации назначена Алевтина Андреева. В этой должности она сменила Антона Вербицкого.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. Ранее Андреева трудилась замглавы мэра Брянска по социальным вопросам.

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