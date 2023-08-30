Белорусская делегация посетила Брянщину по дороге в Китай

Делегация Гомельской области посетила Брянскую область по дороге в Китай. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.

Делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко отправилась в Китай. По дороге они посетили Брянской область и встретились с губернатором. Глава региона пригласил председателя облисполкома на праздничные мероприятия в честь 80-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

«17 сентября запланировано еще одно важное для наших регионов событие — сдача в эксплуатацию 16-этажного дома в районе старого аэропорта. Это наш первый опыт реализации такого масштабного инвестиционного социального проекта в жилищной сфере. Важно, что проект — социальный, 25% квартир в доме предназначено для детей-сирот», – отметил Александр Богомаз.

Иван Крупко в свою очередь пригласил представителей региона обсудить торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействия на XVII Гомельском экономическом форуме.