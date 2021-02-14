Брянцы проигнорировали оппозиционную «любовную» акцию

«Солидарность и любовь» горожане не продемонстрировали.

Брянск не поддержал оппозиционную акцию «Любовь сильнее страха».

Ко Дню всех влюбленных портал оппозиционера просил россиян продемонстрировать взаимовыручку, солидарность и любовь: выйти в 20.00 на улицу, включить фонарик и постоять с ним в течение 15 минут.

Идею организаторам акции подсказал он сам, показав в зале последнего суда своей жене сердечко.

Однако жители Брянска «любовную» акцию в День всех влюбленных не поддержали. На улицах и во дворах областного центра фонариков замечено не было, сообщает наш корреспондент. В окнах домов необычного свечения также не наблюдалось.

В соцсетях горожане размещают фотографии заснеженных после суперциклона Volker улиц и дворов и обсуждают вопросы взаимовыручки во время природных катаклизмов.