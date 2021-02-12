Жители Брянска помогают коммунальщикам чистить дворы

«Стихия природы ясно покажет, какое где население», – утверждают горожане.

Жители Брянска с лопатами выходят на расчистку придомовых территорий, не дожидаясь, пока это сделают управляющие компании.

«Ребята с квартир, объединяйтесь! Выходите вместе с соседями на улицу. Берите каждый по лопате. И начинайте качаться, а заодно и снег уберете со дворов, без нытья на «плохих» дорожников», – обратился в соцсетях к горожанам один из жителей Брянска.

Многие последовали его примеру, но нашлись и те, кто идею раскритиковал. «В нормальном обществе, сняли бы все это безобразие на видео – и в суд на непредоставление услуг, которые оплачены! А до тех пор, пока все сидят, молча платят, еще и сами все делают, то так и будут хитропопые «ездить» на таких!», «Как снег почистите, берите ведра, гудрон и щебень и заделывайте ямы на дорогах, их очень много, дорожные службы не справляются. Как заделаете ямы, можете приступать к сносу аварийного жилья, отлову бродячих собак, ремонту общественного транспорта и монтажу освещения на пешеходных переходах», – пишут недовольные жители Брянска.

«Стихия природы ясно покажет, какое где население. В обществе с нормальным отношением к жизни и друг другу люди выйдут и будут устранять последствия. А в нездоровом городском обществе будут твердить «а я не должен», «пусть коммунальщик разгребают». Такому городскому сообществу труднее жить, и долго еще порядка не будет», – считают их оппоненты.

Напомним, в городской администрации пообещали штрафовать УК и ТСЖ, не расчищающие придомовые территории во время сильного снегопада, вызванного прохождением балканского суперциклона Volker.