Брянщину посетила китайская делегация

Китайская делегация прибыла в Брянскую область. О визите сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

«Уже несколько дней в Брянской области работает китайская делегация, которую возглавляет Президент китайской торговой компании «Шанхай цайин», Председатель Шанхайской торгово-промышленной компании «Кайин — Ин», Президент Ассоциации российских выпускников Фуданьского университета Лу Юньган. На рабочей встрече обсудили возможность локализации в Брянской области совместных предприятий в области машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, пищевой промышленности, медицинского оборудования. Рассказал гостям об инвестиционной привлекательности нашего региона», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что Китай занимает второе место среди основных торговых партнеров Брянской области после Республики Беларусь.

В эти дни в России с трехдневным государственным визитом находится Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.