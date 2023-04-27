Брянская делегация участвует в работе Совета законодателей России

Замгубернатор региона и спикер участвуют в рабоате Совета законодателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве и Санкт-Петербурге проходят мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. В них участвуют депутаты Госдумы, российские сенаторы и представители заксобраний регионов. В их числе также председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и заместитель губернатора региона Геннадий Лемешов.

В Петербургском Таврическом дворце прошли заседания комиссий Совета законодателей.

«На заседаниях Комиссий рассматривались темы социальной политики, интеграции новых регионов в правовую систему Российской Федерации, межбюджетных отношений и налогового законодательства, обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции и целый ряд других. Так, на заседании Комиссии по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства с коллегами обсудили законопроекты и вопросы, связанные с социальной поддержкой граждан, выполняющих задачи специальной военной операции и на территориях субъектов РФ, в которых введен максимальный или средний уровень реагирования», — отметил спикер брянского парламента.