Брянская область подарит мусоровоз луганской Брянке

Спецтехника готова к отправке на Донбасс.

Брянская область подарит мусоровоз Брянке Луганской Народной республике. Об этом сообщили генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Новый мусоровоз с задней загрузкой и объёмом кузова 17 кубических метров прошёл технические экспертизы и тест-драйв в областном центре. Техника готова к переезду на Донбасс.

«Благодаря мощной системе прессовки мусоровоз может вывезти в шесть раз больше отходов, чем объём кузова. Следовательно, за один рейс он может забрать отходы с большего количества контейнерных площадок, чем другие, более старые модели такой же спецтехники», — отметил Владимир Чашников.