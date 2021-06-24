Брянская партия Пенсионеров потребовала развивать гериатрическую службу

Председатель правления Брянского регионального отделения партии Пенсионеров в Брянской области Александр Сычев возмутился недостаточностью гериатрической помощи.

Сычев напомнил, что в Брянской области проживает 415 тысяч человек пенсионного возраста и каждый пятый из них продолжает работать, причем «не от безделья, а потому что на жизнь не хватает».

Лидер брянских пенсионеров заметил, что назрела пенсионная реформа: «В партии Пенсионеров знают, как решить проблемы трудоустройства, выхода на пенсию и увеличения пенсионных выплат. Об этом мы постоянно говорим».

Затем Александр Сычев остановился на вопросах физического здоровья брянских пенсионеров: «Нагрузка с годами становится только больше. А, учитывая, что работать приходится, чтоб получить дополнительную прибыль к мизерной пенсии, нагрузка бывает колоссальной. Как тут здоровье уберечь? Идут люди в поликлинику, терапевт прогонит их по всем специалистам и назначит лечение. Да еще каждый из узких врачей тоже свое лечение назначит. Приходит человек домой со всеми этими медикаментами, на которые почти всю пенсию потратил, и ужасается. А надо-то всего попасть на прием к своему доктору, который все назначения посмотрит, проанализирует, решит, какие препараты, действительно, помогут. И у которого нет никакого регламента в 15 минут на прием одного пациента. Это и есть гериатр. Только у нас в регионе таких специалистов, если не ошибаюсь, всего четверо. А пенсионеров, повторюсь, более 400 тысяч. Вот и считайте: достаточно ли?»