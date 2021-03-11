Брянская Партия пенсионеров поддержала Всероссийскую акцию

Активисты требуют государственных гарантий для пенсионных накоплений.

Брянское отделение Партии пенсионеров поддержало Всероссийскую акцию, в рамках которой активисты и сторонники партии устраивали одиночные пикеты у зданий региональных отделений Пенсионного фонда России. Таким образом они попытались привлечь внимание властей к проблемам россиян старшего возраста.

В частности, речь идет о размерах пенсий, которые при росте цен на товары первой необходимости и услуги ЖКХ, помноженном на инфляцию, не позволяют пожилым людям откладывать деньги на будущее.

Зачастую пенсионеры не понимают, как формируется их будущая пенсия, сообщает Брянское отделение партии. По результатам опроса, 55,4% респондентов рассказали, что имеют только общее представление о порядке формирования страховой пенсии – основные детали остаются для них малопонятными.

Активисты партии потребовали государственных гарантий для пенсионных накоплений, поскольку, по их мнению, пенсионерам не нужны ни ПФР, ни многочисленные негосударственные пенсионные фонды, управляющие их сбережениями ради «мифических пенсионных баллов».

«Глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую часть малоимущих граждан создает угрозу социальной безопасности России. Особенно низкий уровень доходов – у неработающих пенсионеров, инвалидов и семей с несовершеннолетними детьми. Такой уровень жизни населения недопустим для социально-ориентированной страны, провозгласившей в Конституции социальное государство и имеющей достаточный экономический потенциал. Низкие пенсии – это угроза безопасности страны», – заявил Александр Сычев, руководитель Брянского регионального отделения Партии пенсионеров.