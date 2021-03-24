Брянские пенсионеры предложили упразднить Пенсионный фонд

Также они выступили против многомиллионных трат на нужды ПФР.

Партия пенсионеров предложила упразднить Пенсионный фонд России как «паразитическую организацию» и выплачивать пенсии напрямую из бюджета.

«Не всякий здравомыслящий человек сможет на практике разобраться в мифических баллах, в которые превращаются отчисления на нашу страховую пенсию», – считает руководитель Брянского регионального отделения Партии пенсионеров Александр Сычев.

По его словам, благодаря «эффективной» работе ряда обанкротившихся негосударственных пенсионных фондов парламентарии с подачи финансового блока правительства приняли еще в 2014 году решение о заморозке накопительной части – до 31 декабря 2023 года.

«В итоге триллионные отчисления будущих пенсионеров по-прежнему находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов, а новых поступлений нет, потому что они уходят на выплату страховых пенсий нынешним пенсионерам. При этом дефицит бюджета Пенсионного фонда стал хроническим и требует постоянных вливаний от государства», – говорит Александр Сычев.

При этом, отмечает он, ПФР возводит помпезные здания и содержит огромный штат сотрудников. К примеру, в Брянской области в 2021 году ПФР потратит более 4,7 миллиона рублей на закупку бумаги. Ежегодно миллионы рублей тратятся на ремонт зданий Пенсионного фонда в районах области. Так, рассказывает Александр Сычев, здание ПФР в Брянске в этом году отремонтируют за 3,8 миллиона рублей.

«И так каждый год: зарплаты, ремонты, бумага, и даже охрана выставляется на тендер и оплачивается из наших с вами пенсионных денег! Мы никому не позволим проедать деньги пенсионеров!» – заявил руководитель Брянского отделения Партии пенсионеров.