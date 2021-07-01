Александр Сычев пообещал защищать не только пенсионеров

Председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Брянской области Александр Сычев заверил, что его партия не ограничится интересами исключительно пенсионеров.

Сычев рассказал, что 29 июня состоялся VI партийный съезд, на котором была представлена и принята предвыборная программа. По его словам, документ основан на предложениях простых россиян и научном подходе. В Партии Пенсионеров немало как представителей рабочих профессий, так и кандидатов наук и профессоров. К тому же, на протяжении долгого времени партийные эксперты проводили серьезную социологическую работу и анализ вопросов, с которыми в региональные отделения обращались люди.

Александр Сычев поведал, что красной нитью через всю встречу партийцев на Съезде звучал главный посыл: восстановить справедливость в отношении всех поколений россиян. Недаром между собой партийцы называют свое объединение партией социального толка.

По мнению председателя Центрального Совета партии Владимира Буракова, Партия пенсионеров является выразителем и защитником интересов одного из самых многочисленных и в то же время одного из наиболее уязвимых социальных слоев общества – пенсионеров. На сегодняшний день в России они составляют практически треть населения страны. Но не только над решением проблем этой группы людей работают приверженцы Партии пенсионеров – ее члены, сторонники и эксперты.

76 делегатов из разных регионов страны обсуждали ключевые рабочие моменты, говорили о необходимости единого решения социальной поддержки населения, выступали с докладами по различным социальным вопросам и вопросам экономического развития государства. Эти и многие другие блоки нашли отражение в программе, рассчитанной на повышение качества жизни россиян всех возрастных категорий. С момента взросления до глубокой старости.

Как будет строиться дальнейшая работа Партии пенсионеров, станет понятно после осенних выборов. Но в партии заверяют, что намерены и впредь отстаивать интересы всех слоев населения на всех доступных уровнях: в городских советах и в региональных заксобраниях, где уже есть представители этой политической силы.

«Пенсионеры сегодня в нашей стране, действительно, наиболее уязвимы, – говорит Сычев, – Но нельзя сказать, что у других людей не существует проблем. Их хватает абсолютно везде, в каждой области жизнедеятельности. ЕГЭ в образовании, неразбериха в финансировании, да и в целом в функционале системы здравоохранения, трудовая дискриминация, налоговые нагрузки на человека и на производство, – вот далеко неполный список вопросов, которые Партия пенсионеров прорабатывает ежедневно.

На основе собранных материалов на местах, проведенных исследований, глубочайшего анализа, личных встреч с гражданами была написана партийная программа. Стоит отметить, что никаких корректировок проект программы не потребовал: настолько грамотно и емко она составлена. Поэтому и принята была единогласно.

Уверен, что она будет понятна многим людям, которые даже не вникают в политические процессы. Потому что каждодневная жизнь – это то, по какой цене сегодня хлеб, сколько надо платить за детский садик, хватит ли пенсии на врачебные назначения. А ведь еще у каждого человека есть простые человеческие желания: ремонт сделать в квартире, съездить с семьей отдохнуть, хотя бы в пределах своей страны. Над этим и трудимся, чтобы у каждого жителя страны хватало на все, что предусмотрено Конституцией».