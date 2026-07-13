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Политика

Брянские депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ

2026, 13 июля 14:34
Брянские депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ
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Брянские депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

В Государственной Думе рассматривают очередную законодательную инициативу от Брянской областной Думой. Депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ. Они касаются вопросов государственного строительного надзора. В частности, парламентарии предложили расширить перечень оснований для проведения проверок. В список предложили внести выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска и уклонение от обязательного профилактического визита.

На пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания в первом чтении поправки от брянских депутатов был одобрены.

 

Фото: Государственная Дума

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