Брянские депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ

2026, 13 июля 14:34

Брянские депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Государственной Думе рассматривают очередную законодательную инициативу от Брянской областной Думой. Депутаты предложили поправки в Градостроительный кодекс РФ. Они касаются вопросов государственного строительного надзора. В частности, парламентарии предложили расширить перечень оснований для проведения проверок. В список предложили внести выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска и уклонение от обязательного профилактического визита.

На пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания в первом чтении поправки от брянских депутатов был одобрены.

Фото: Государственная Дума