Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды

2026, 13 июля 13:48

Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Бярнкой области действует 132 общественных формирования правоохранительной направленности. В них входит 1292 человека. Они содействуют сотрудникам полиции в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, привлекаются к поиску пропавших без вести людей. В прошлом году дружинники помогли пресечь 2212 административных правонарушений и раскрыть 15 преступлений.

В минувшую в пятницу в региональном Управлении МВД России подвели итоги конкурсов для помощников правоохранителей. Звание «Лучшее муниципальное образование области в сфере профилактики правонарушений» присвоили городу Клинцы и Гордеевскому муниципальному району. Лучшей народной дружиной Брянской области» стала организация «Пионер» в Комаричском районе. Звание «Лучший народный дружинник Брянской области» присвоено члену народной дружины Добровольное объединение охраны правопорядка №1 Рогнединского района Сергею Писареву.