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Общество

Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды

2026, 13 июля 13:48
Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды
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Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В Бярнкой области действует 132 общественных формирования правоохранительной направленности. В них входит 1292 человека. Они содействуют сотрудникам полиции в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, привлекаются к поиску пропавших без вести людей. В прошлом году дружинники помогли пресечь 2212 административных правонарушений и раскрыть 15 преступлений.

В минувшую в пятницу в региональном Управлении МВД России подвели итоги конкурсов для помощников правоохранителей. Звание «Лучшее муниципальное образование области в сфере профилактики правонарушений» присвоили городу Клинцы и  Гордеевскому муниципальному району.  Лучшей народной дружиной Брянской области» стала организация «Пионер» в Комаричском районе. Звание «Лучший народный дружинник Брянской области» присвоено члену народной дружины Добровольное объединение охраны правопорядка №1 Рогнединского района Сергею Писареву.

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