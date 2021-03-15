Брянские депутаты хотят освободить владельцев пустых квартир от платы за вывоз мусора

Депутаты Брянской областной Думы направили свои предложения главе федерального правительства.

Депутаты Брянской областной Думы из комитета по пробелмам последствий Чернобыльской катастрофы и экологии направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение отменить взимание платы за вывоз мусора с владельцев пустующих квартир.

Ведь если в квартире никто не живет, мусор в ней никто не генерирует, вывозить нечего, а соответствующей услугой собственник по факту не пользуется. Однако вынужден за нее платить.

С просьбой отменить плату за вывоз мусора с владельцев пустующих квартир к областным депутатам обратились жители Брянщины. А выйти на Мишустина представителей регионального парламента заставило отсутствие в федеральном законодательстве соответствующего положения, добавить которое туда вправе только Госдума, а правительство страны правомочно инициировать соответствующий законопроект.