Брянские эксперты отметили важность Героев в современном мире

Брянские эксперты отметили важность Героев и чувств патриотизма в современном мире.

День героев Отечества отметят 9 декабря в России. Памятная дата была учреждена в 2007 году. В связи с этим участники «Экспертного клуба» обсудили патриотическую работу с молодежью в регионе и важность современных Героев.

Так, заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов привел слова неаполитанского философа 17 века Джамбаттиста Вико. Тот утверждал, что век героев прошёл, а люди стали рассудительными и доброжелательными.

«Ох, как ошибался итальянский философ! Нет, не повзрослело человечество, не сделалось разумным, и ему ещё предстояло множество войн, мятежей, кровавых и страшных событий. И, от года к году, от столетия к столетию, приходилось снова уповать на самоотверженность героев», – подчеркнул эксперт.

Максим Попов подчеркнул, что в истории России много примеров когда мирные люди становились мужественными героями.

«А мечта о веке людей, исполненном мира, справедливости и не нуждающемся в героизме, не реализуется до тех пор, пока есть злодеи и завистники, лестью, посулами или угрозами собирающие полчища врагов для нападения на мирных тружеников. Это значит, что нам, России, без героев не обойтись», – добавил эксперт.

Ректор БГТУ Валерий Егорушкин вспомнил празднование Дня Героев Отечества в 2013 году в Кремле. Он привёл слова президента России Владимира Путина о том, что героизм в нашей стране идёт от любви и основан на высоких моральных ценностях.

«Президент говорил об истории, о случившемся, о нашем прошлом. Но как прозорливо он предсказал общественные настроения сегодняшнего дня! Вновь настала пора проявить характер нашего народа. И массовый – именно массовый – героизм на полях сражений вновь и вновь заставляет преклоняться перед героями страны. А их мужество и стойкость вселяют уверенность, что Россия в очередной раз выстоит и победит», – подчеркнул Егорушкин.