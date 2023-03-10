Брянские эксперты уверены в провале попыток дискредитации выборов

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области уверены в провале попыток дискредитации выборов со стороны Запада.
В «Экспертном клубе» обсудили предстоящие выборы в 2024-ом году. В частности, речь шла об активном вмешательстве в избирательный процесс Запада. Основным инструментов дискредитации выборы будут соцсети. Брянские эксперты уверены в провале таких действий.
Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что взаимоотношение общества и власти всех уровней меняется на глазах.
«С началом СВО начался интенсивный и конструктивный диалог, серьёзный деловой разговор, направленный на решение конкретных проблем. И он не оставил места ни выходкам политиканов, ни потребительскому отношению избирателей. Под суровым ветром событий, вся политическая шелуха облетела, и на попытки применения неких «политтехнологий» избиратели теперь смотрят с презрительным раздражением – дело нужно делать, а не в игры играть», – подчеркнул эксперт.
Владимир Чашников подчеркнул, что Запад при этом собирается «выйти на арену со старыми трюками».
«Только вот это приведет лишь к очередному разочарованию в силе однополярного мира», – заключил эксперт.
Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин добавил, что методы Запада стали наглядными для большинства россиян.
«Откровенные заявления о желании уничтожить нашу страну, диверсии, санкции, события по периметру наших границ, включая текущие грузинские – всё на виду, и даже люди аполитичные почувствовали явную агрессию. В этой ситуации общество не просто консолидируется, но обостряет бдительность. А склонность к раскачиванию ситуации могут проявить, разве что, кучка беглых релокантов и пяток потерянных для российской аудитории «звёзд». Все остальные, связывающие свою жизнь с Россией, сейчас не настроены на политические игры вокруг выборов» , – подчеркнул эксперт.
Валерий Егорушкин уверен, что провокации будут.
«Но попытки делегитимации выборов станут в один ряд с украинскими фейками и звонками мошенников «из службы безопасности банка» – они будут отбиты на уровне гражданского общества» , – отметил эксперт.
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