Брянские эксперты уверены в провале попыток дискредитации выборов

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области уверены в провале попыток дискредитации выборов со стороны Запада.

В «Экспертном клубе» обсудили предстоящие выборы в 2024-ом году. В частности, речь шла об активном вмешательстве в избирательный процесс Запада. Основным инструментов дискредитации выборы будут соцсети. Брянские эксперты уверены в провале таких действий.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что взаимоотношение общества и власти всех уровней меняется на глазах.

«С началом СВО начался интенсивный и конструктивный диалог, серьёзный деловой разговор, направленный на решение конкретных проблем. И он не оставил места ни выходкам политиканов, ни потребительскому отношению избирателей. Под суровым ветром событий, вся политическая шелуха облетела, и на попытки применения неких «политтехнологий» избиратели теперь смотрят с презрительным раздражением – дело нужно делать, а не в игры играть», – подчеркнул эксперт.

Владимир Чашников подчеркнул, что Запад при этом собирается «выйти на арену со старыми трюками».

«Только вот это приведет лишь к очередному разочарованию в силе однополярного мира», – заключил эксперт.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин добавил, что методы Запада стали наглядными для большинства россиян.

«Откровенные заявления о желании уничтожить нашу страну, диверсии, санкции, события по периметру наших границ, включая текущие грузинские – всё на виду, и даже люди аполитичные почувствовали явную агрессию. В этой ситуации общество не просто консолидируется, но обостряет бдительность. А склонность к раскачиванию ситуации могут проявить, разве что, кучка беглых релокантов и пяток потерянных для российской аудитории «звёзд». Все остальные, связывающие свою жизнь с Россией, сейчас не настроены на политические игры вокруг выборов» , – подчеркнул эксперт.

Валерий Егорушкин уверен, что провокации будут.

«Но попытки делегитимации выборов станут в один ряд с украинскими фейками и звонками мошенников «из службы безопасности банка» – они будут отбиты на уровне гражданского общества» , – отметил эксперт.