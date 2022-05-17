Брянские сторонники «Единой России» разработали план стабилизации экономики

Инициативы Дискуссионного клуба направят в Центральный совет сторонников партии.

В Брянском региональном отделении «Единой России» прошло заседание Дискуссионного клуба.

Сторонники партии, представители общественных и некоммерческих организаций обсудили ответы на недружественные санкции Запада и меры, которые необходимо дополнительно принять органам власти Брянской области для поддержки граждан. По результатам диалога сформирован список предложений, направленных на улучшение жизни людей и стабилизацию экономики в ситуации санкционного давления.

«Сегодня, в нынешних реалиях мы как никогда должны сплотиться и сделать все, чтобы максимально безболезненно пройти все невзгоды, встречающиеся на пути. Важно, что такого рода дискуссионные площадки сторонники «Единой России» организуют по всей стране и с учетом особенностей территорий можно сформировать пакеты мер, которые позволят регионам преодолеть последствия санкций и эффективно развиваться дальше. По итогам сегодняшнего Дискуссионного клуба будут подготовлены предложения о новых, дополнительных мерах поддержки. Эти инициативы будут направлены в Центральный совет сторонников партии», – заявила председатель регионального совета сторонников «Единой России» Ольга Полякова.