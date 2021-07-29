Город32

Брянские власти потратят 200 тысяч рублей на соцсети

2021, 29 июля 16:00 Политика
Брянские власти потратят 200 тысяч рублей на соцсети
Источник фото

Деньги пойдут на публикацию постов о событиях в регионе.

Департамент внутренней политики разместил лот на подготовку и публикацию четырех материалов с их последующим размещением в социальных сетях.

По информации департамента, в публикациях будут затронуты актуальные темы, в том числе для молодежи, в результате чего брянцы смогут узнать достоверную информацию о важных для региона событиях.

Стоимость контракта составит 200 тысяч рублей.

Читайте также
В Брянске сфотографировали укравшую петуха собаку
30 июля 17:00
В Брянске сфотографировали укравшую петуха собаку
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
30 июля 16:20
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
В торговом павильоне в Брянске изъяли 1910 пачек белорусских сигарет
30 июля 15:40
В торговом павильоне в Брянске изъяли 1910 пачек белорусских сигарет
В Брянске 39-летний экстремист получил условный срок за комментарий в соцсети
30 июля 13:40
В Брянске 39-летний экстремист получил условный срок за комментарий в соцсети

Новости регионов

29.07.2021 18:21
В Смоленске возбудили дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье по статье “Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично”. По данным следствия, подозреваемый, с целью формирования в
29.07.2021 17:38
Житель Смоленска склонил своего пасынка к краже из коровника
Жителя Смоленска подозревают во вовлечении подростка в кражу. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. В конце июня 2021 года житель Смоленска 1995 года рождения попросил своего 15-летнего пасынка украсть металлические изделия из коровника, расположенного в деревне Магалинщина Смоленского района. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в
29.07.2021 15:50
Где правит балл?
Пока бывшие одиннадцатиклассники отдыхают от экзаменов и с трепетом ждут приказов о зачислении в вузы, в администрации региона подвели итоги проведения ЕГЭ-2021 и проанализировали полученные выпускниками результаты. На всё 100!  Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня.
29.07.2021 15:42
Есть работа!
Как трудоустраивают сотрудников сгоревшего Вяземского хлебокомбината? Прошло более двух недель после ЧП в Вязьме, где в результате пожара сгорел местный хлебокомбинат, на котором трудились 245 человек. К счастью, никто не пострадал. Но люди остались без работы. Тема трудоустройства сотрудников предприятия остаётся в сфере особого внимания администрации региона и лично губернатора Алексея Островского. Задача № 1
26.07.2021 11:18
Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии
Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев текущего года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6 % (201,0 тыс. куб. м). Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений

Актуальные темы

Политика
Татьяну Цыганок освободили от должности директора брянского экодепартамента
Политика
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
Общество
Брянский губернатор пообещал новые авиарейсы в Крым
На дорогах
28 июля перекроют движение у стадиона «Динамо» в Брянске
Происшествия
Водитель и пассажирка «ВАЗа» погибли в тройном ДТП под Унечей

Новости партнёров

Состоялся семинар в Брянском УФАС России
Состоялся семинар в Брянском УФАС России

27 июля 2021г  в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар  и брифинг посредством видеоконференцсвязи с представителями микрофинансовой организации.

Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»
Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»

Цифровой видеосервис Wink представляет новинки, которые ждут зрителей в августе: фильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая часть хита отечественного кинематографа «Бендер. Золото империи», французский комедийный боевик «Коп на драйве», голливудский драматический фильм «Красная река», а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Движение автомобилей через переезд на станции Суземка  в Брянской области будет закрыто на время ремонта  2 и 3 августа
Движение автомобилей через переезд на станции Суземка  в Брянской области будет закрыто на время ремонта  2 и 3 августа

На железнодорожном переезде 487 км станции Суземка  Брянской области 2 и 3 августа  проведут работы по ремонту настила и смене скреплений.

Сотрудники Дубровского РЭС Брянскэнерго Татьяна Финогенова  и Виктор Потапенков отмечены наградой Брянской области
Сотрудники Дубровского РЭС Брянскэнерго Татьяна Финогенова  и Виктор Потапенков отмечены наградой Брянской области

В Дубровском районе электрических сетей филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошла церемония награждения Памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков» электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Татьяны Анатольевны Финогенову и машиниста бурильно-крановой самоходной машины Виктора Михайловича Потапенкова.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».